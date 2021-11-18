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تقرير حقوقي لمنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل: عدد ضحايا العدوان من أطفال اليمن حتى نهاية نوفمبر 2021 بلغ أكثر من 3825 شهيدا و4157 جريحا

الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

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