الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الحكيم ورئيس الجبهة التركمانية يناقشان نتائج الإنتخابات

العراق.. الحكيم ورئيس الجبهة التركمانية يناقشان نتائج الإنتخابات
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

ناقش رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، مع رئيس الجبهة التركمانية حسن توران نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.

العالم-العراق

وقال الحكيم في بيان، "نتائج الإنتخابات الأخيرة وما تخللها من إرباك نتج عنه اختلال التوازن على المستوى الوطني، وتطورات المشهد السياسي والأوضاع في كركوك، ملفات كانت حاضرة خلال لقائنا حسن توران رئيس الجبهة التركمانية".

واضاف البيان، "دعونا إلى الحوار والتهدئة للوصول إلى اتفاق وطني لعبور الأزمة الحالية وتجنب حالة الإنسداد السياسي".

وفيما يتعلق بكركوك، شدد الحكيم "على ضرورة احتواء الجميع والتمسك بالتعايش المجتمعي فيها"، لافتا الى إن "كركوك عراق مصغر والنجاح فيها يعبد الطريق أمام النجاح في كل العراق"، مؤكدا على ضرورة تمثيل المكون التركماني في الحكومة القادمة".

روابط ذات صلة

ما هي ردود الأفعال حول مبادرة عمار الحكيم لإنهاء الأزمة السياسية في العراق؟

الحكيم وبارزاني يبحثان نتائج الانتخابات والعلاقة بين بغداد وأربيل

الحكيم يطلق مبادرة لإعادة التوازن للعملية السياسية في العراق

الحكيم يشدد على ضرورة التهدئة والحوار للخروج من الأزمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نتنياهو ضلل بايدن وواشنطن بلعت الأكاذيب ولم تنبس ببنت شفة

القوات العراقية تعثر على رمانات "مكنايتين" امريكية الصنع بنينوى

شاهد.. ارتفاع قياسي للوفيات بجرعات مخدرات زائدة في امريكا

ارتدادات عصا موسى..دعوات لتحصين مراكز معلومات الاحتلال

بالفيديو.. بولندا تعلن اعتقال عشرات اللاجئين

العراق.. الحكيم ورئيس الجبهة التركمانية يناقشان نتائج الإنتخابات