شاهد.. ابو ريحان البيروني يوزع جوائزه على باحثي ايران

العالم - ايران

تخليدا لذكري العالم الشهير "أبو ريحان البيروني" ودراساته في الرياضيات والفلك والتقويم والتأريخ وعلم الطبيعة/ وخلال مراسم اقيمت في العاصمة طهران، تم اعطاء جائزة أبو ريحان البيروني والتي تمنح سنويا من قبل قسم العلوم الأساسية في أكاديمية العلوم في إيران لباحثين شباب لنشاطاتهم الفريدة في المجالات المختلفة للعلوم الاساسية .

وقال علي أكبر صالحي، نائب مدير أكاديمية العلوم: "بعد الثورة الإسلامية ، كان هناك نمو كبير في مجال العلوم. ومن عناصر تحسين الجودة تشجيع النخب و العلماء الشباب. وهذه الجوائز تحفزهم علي تقديم الافضل ويمكن تعريفهم كنموذج وتقديمهم للمجتمع".

تمنح هذه الجائزة كل عام لواحد او عدد من العلماء الشباب والبارزين في العلوم الأساسية للبلاد والمتميزين في مجال تخصصهم بما لهم من سمعة علمية عالية. وفي هذا العام وخلال الاجتماع كرمت أكاديمية العلوم خمسة باحثين شباب للحصول على جائزة أبو ريحان بيروني في عدة مجالات هي : علم الأحياء والجيولوجيا والكيمياء والفيزياء و الرياضيات.

كما قال عطاء الله نيري، فائز في مجال الجيولوجيا: "هذه الجائزة فخر كبير لي وهي تمنح الأمل للشباب المجتهد. ونشعر أن عملنا مراقب ويمنحنا الطاقة لحل مشاكل الوطن بالمعرفة".

من جهته قال محمود نصرالله زاده، فائز في مجال الكيمياء: "هذه الجوائز لها دور تحفيزي ، خاصة بين الباحثين الشباب ، وتخلق منافسة جيدة بين الباحثين لإثبات علومهم ومعرفتهم بها".

وبحسب القائمين على هذه الفعالية فان اعطاء هذه الجائزة لها دور تشجيعي للباحثين والمفكرين وبحد ذاته تقدير للعلم و العلماء و يشجعهم على زيادة جهودهم وابحاثهم في خدمة العلم ويحث الاخرين على الاقتداء بهم كي يروا ان العلم يتطور ويتقدم و ان الدول والشعوب تقدر العلم و العلماء ...

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