توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات و كيان الاحتلال في مجال التعليم

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ويقضي الاتفاق بتبادل الزيارات الأكاديمية والطلابية بين الطرفين، وتعزيز الابتكار التقني ومسارات تطوير الجودة في التعليم، بحسب الوكالة الإماراتية الرسمية "وام".

ويضمن الاتفاق تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية بين الجانبين، وتبادل المناهج الدراسية والأدبيات التربوية والمنهجية.

وتتيح مذكرة التفاهم كذلك تبادل المعلومات المتعلقة بمعادلة المؤهلات وتقنية المعلومات وحلول التعليم والاتصالات المستخدمة في التعليم، ومعلومات عن الإدماج الاجتماعي في التعليم، إضافة إلى منهجيات اكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين والمتفوقين.

وجاء توقيع الاتفاق، بعد أيام من زيارة "الحمادي" إلى تل أبيب، في أول زيارة رسمية للبلاد.

وخلال الشهرين الماضيين، زار 5 وزراء إسرائيليين، الإمارات، في الذكرى الأولى لاتفاق التطبيع، الذي جرى توقيعه بين البلدين، العام الماضي.

ووقعت الإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، في البيت الأبيض، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، تلاه توقيع العشرات من مذكرات التفاهم بين أبوظبي وتل أبيب.