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توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات و كيان الاحتلال في مجال التعليم

توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات و كيان الاحتلال في مجال التعليم
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

وقع وزير التعليم الإماراتي "حسين بن إبراهيم الحمادي"، ونظيرته الإسرائيلي "يفعات شاشا بيتون"، الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التعليم العام والعالي والتقني والمهني.

العالم-الإمارات

ويقضي الاتفاق بتبادل الزيارات الأكاديمية والطلابية بين الطرفين، وتعزيز الابتكار التقني ومسارات تطوير الجودة في التعليم، بحسب الوكالة الإماراتية الرسمية "وام".

ويضمن الاتفاق تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية بين الجانبين، وتبادل المناهج الدراسية والأدبيات التربوية والمنهجية.

وتتيح مذكرة التفاهم كذلك تبادل المعلومات المتعلقة بمعادلة المؤهلات وتقنية المعلومات وحلول التعليم والاتصالات المستخدمة في التعليم، ومعلومات عن الإدماج الاجتماعي في التعليم، إضافة إلى منهجيات اكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين والمتفوقين.

وجاء توقيع الاتفاق، بعد أيام من زيارة "الحمادي" إلى تل أبيب، في أول زيارة رسمية للبلاد.

وخلال الشهرين الماضيين، زار 5 وزراء إسرائيليين، الإمارات، في الذكرى الأولى لاتفاق التطبيع، الذي جرى توقيعه بين البلدين، العام الماضي.

ووقعت الإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، في البيت الأبيض، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، تلاه توقيع العشرات من مذكرات التفاهم بين أبوظبي وتل أبيب.

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توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات و كيان الاحتلال في مجال التعليم

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