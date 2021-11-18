في خطوة غير مسبوقة.. تايوان تفتح مكتب تمثيل في ليتوانيا

العالم ـ أسيا والباسفيك

وأوضحت وزارة الخارجية التايوانية أن "مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا يبدأ نشاطاته رسميا في فيلنيوس في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021"، بعدما كانت الجزيرة تطلق على هذه البعثات اسم "مكتب تمثيل تايبيه".

وأعلنت تايوان، في تموز/يوليو، أنها ستفتح ممثلية دبلوماسية في فيلنيوس، باسم "مكتب تمثيل تايوان" وليس "تايبيه" باسم عاصمة الجزيرة كما تجري العادة، في خطوة استفزت بكين.

ردا على ذلك، استدعت بكين سفيرها في ليتوانيا وطالبت فيلنيوس باستدعاء سفيرها لدى الصين، وهذا ما حصل.

وأوقفت بكين أيضًا قطارات الشحن إلى ليتوانيا وأوقفت إصدار تصاريح تصدير المواد الغذائية.

وتعترف بتايوان 15 دولة فقط، إلا أنها تقيم علاقات مع عشرات الدول عبر "مكاتب تمثيل" لا ترقى إلى مستوى سفارة.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها وتهدد باللجوء إلى القوة في حال أعلنت الجزيرة استقلالها رسميا. وتعارض أي تبادل رسمي بين الدول الأخرى والسلطات المحلية التي لا تعترف بها.

وأعلن وزير الخارجية التايواني أن مكتب التمثيل في ليتوانيا سيُديره ايريك هوانغ الذي يترأس حاليًا بعثة تايبيه في لاتفيا.

وأعلنت تايبيه في بيان "هذا الافتتاح المُبارك سيدفع من جديد بالعلاقات الثنائية بين تايوان وليتوانيا".

وفتحت تايوان مكتبًا مماثلًا في منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) يحمل اسمها أيضًا، إلّا أن الفرق بين ليتوانيا وأرض الصومال هو أن هذه الأخيرة لا تعترف بها معظم الدول بأنها دولة ذات سيادة.