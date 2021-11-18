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بوتين: الغرب يتجاوز كل الحدود تجاه روسيا في البحر الأسود

بوتين: الغرب يتجاوز كل الحدود تجاه روسيا في البحر الأسود
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة التطورات الأخيرة في حوض البحر الأسود الذي شهد في الآونة الأخيرة تكثيفا ملموسا للأنشطة العسكرية الغربية.

العالم ـ أوروبا

وقال بوتين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية، إن ما يجري في البحر الأسود حاليا يمثل "تجاوزا لكل الحدود من قبل الغرب تجاه روسيا".

وأكد: "إن روسيا تؤيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية العادلة للنزاعات تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف: "روسيا دولة محبة للسلام وستشارك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والفقر وعدم المساواة".

وأوضح: "أن الأزمة في أوكرانيا بعيدة عن الحل، وكييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك".

وأردف: "الغرب يفاقم الوضع في دونباس بتزويد كييف بالطائرات وإجراء تدريبات في البحر الأسود".

وبين بوتين أن: "القاذفات الاستراتيجية لدول الناتو تحلق على مسافة 20 كم من حدود روسيا، وهذا يتجاوز الخط الأحمر".

واعتبر أن: "الغرب يتخلى بسهولة عن أي اتفاقيات سابقة".

وعلق بوتين عن أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية: "نشعر بالأسى تجاه الأطفال، بولندا تفتح صفارات الإنذار في الليل وتمارس أعمالا أخرى".

وأضاف: "الأحداث في أفغانستان تملي الحاجة إلى إجراءات أمنية إضافية على الحدود وتقديم المساعدة لحلفائنا".

وشدد بوتين على قوة العلاقات مع الجارة الصين: "العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها، هو مال لا يعجب البعض، روسيا والصين ستوسعان الشراكة رغم محاولات الغرب للحيال دون ذلك".

كما نوّه إلى أن: "تطوير الحوار مع بلدان الشرق الأوسط أولوية مطلقة بالنسبة لروسيا".

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