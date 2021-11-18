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مئات العراقيين العالقين على حدود روسيا البيضاء سيعودون لبلدهم

مئات العراقيين العالقين على حدود روسيا البيضاء سيعودون لبلدهم
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن مئات العراقيين الذين أقاموا في خيام على مدى أسابيع على حدود روسيا البيضاء مع الاتحاد الأوروبي سيعودون إلى العراق في رحلة اليوم.

العالم - العرااق

وأوضحت الوزارة أن المهاجرين، وأغلبهم من أكراد العراق سيستقلون طائرة تقلع من مينسك متجهة إلى أربيل، في منطقة كردستان العراق ثم يواصلون رحلتهم إلى بغداد.

ويمثل العراقيون، خاصة الأكراد منهم، نسبة كبيرة من بين مهاجرين يقدر عددهم بنحو 4 آلاف ينتظرون في غابات روسيا البيضاء شديدة البرودة ويحاولون عبور الحدود إلى ليتوانيا أو لاتفيا أو بولندا.

وكانت وزراة النقل العراقية قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن إنطلاق إحدى طائرات اسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران في بيان، انه "إستناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تم تسير رحلة إستثنائية بواسطة طائرة B747 واسعة البدن بعد إستحصال الموافقات الرسمية من قبل السلطات العليا العراقية والبيلاروسية".

واشار عمران الى، "تأمين كافة الاحتياجات المطلوبة وتخصيص كادر متخصص من طواقم الشركة لتنفيذ هذا النوع من الرحلات الإنسانية لاسيما وأن القادمين يعانون من أوضاع صعبة متمنين لهم سلامة الوصول الى أرض الوطن".

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