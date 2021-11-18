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بوتين يؤكد استمرار روسيا في المساهمة بعودة العلاقات السورية العربية

بوتين يؤكد استمرار روسيا في المساهمة بعودة العلاقات السورية العربية
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، على أن الدبلوماسية الروسية يجب أن تستمر بتعزيز ودعم المسار السياسي للتسوية في سوريا.

العالم ـ سوريا

وقال بوتين خلال اجتماع موسع مع أعضاء وزارة الخارجية الروسية: "بمشاركتنا المباشرة، تمكنا من قطع الإرهاب الدولي في سوريا، ومنع تفكك هذه الدولة (سوريا)".

وأضاف الرئيس الروسي: "ثم في إطار صيغة أستانا، وبالتعاون مع تركيا وإيران، أطلقنا عملية التسوية بين السوريين تحت رعاية الأمم المتحدة".

وشدد الرئيس الروسي على أنه "يجب أن تستمر الدبلوماسية الروسية في المساهمة في عودة العلاقات بين سوريا والدول العربية ".

أكد بوتين، أن: "روسيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعتزم مواصلة الدفاع بحزم عن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؛ مشيرا إلى أن فكرة عقد قمة لأعضاء مجلس الأمن الدولي يجري متابعتها".

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