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بيلاروس تزيل خيام المهاجرين على الحدود مع الاتحاد الأوروبي

بيلاروس تزيل خيام المهاجرين على الحدود مع الاتحاد الأوروبي
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أزالت سلطات بيلاروس (روسيا البيضاء) المخيمين الرئيسيين للمهاجرين على الحدود مع بولندا وتنقل المهاجرين المتبقين الذين كانوا يخيمون في الغابة لأماكن إيواء قريبة، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة أنباء بيلتا الرسمية.

العالم ـ أوروبا

وذكرت رويترز أن هذا التحرك لو تأكد، يعد تطورا كبيرا في الأزمة على الحدود والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة إلى مواجهة كبرى بين الشرق والغرب حيث قام المهاجرون بمحاولات يائسة لعبور الحدود وتجمد بعضهم حتى الموت في الغابة.

وتتهم الدول الأوروبية بيلاروس بتعمد تفجير الأزمة عن طريق استقدام مهاجرين من الشرق الأوسط ودفعهم لمحاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى بولندا وليتوانيا. وتنفي منسك تأجيج الأزمة.

وقالت في وقت سابق اليوم الخميس إنها اقترحت خطة لحل أزمة المهاجرين على حدودها بأن يستقبل الاتحاد الأوروبي ألفي مهاجر من العالقين على الحدود بينما تعيد منسك خمسة آلاف آخرين لبلادهم.

ولم يصدر رد فوري من الاتحاد الأوروبي على تلك الخطة التي تم الإعلان عنها بعد فترة وجيزة من إعلان المفوضية الأوروبية أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع بيلاروس بخصوص محنة المهاجرين.

وفي وقت سابق من اليوم، دخل مئات المهاجرين العراقيين مطار منسك لركوب طائرة للعودة إلى بلادهم، في أول رحلة من نوعها منذ شهر أغسطس آب.

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