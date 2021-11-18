ما الذي يبحث عنه غروسي في إيران؟

العالم- خاص بالعالم

ترى ما الذي يبحث عنه رافائيل غروسي في إيران؟

وما مدى حيادية تقرير الوكالة الأخير؟

ولتسليط المزيد من الضوء على أبعاد هذا الموضوع، يبدأ برنامج "من ايران" مع تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية التي اشارت فيه إلى إستئناف إنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة في ورشة كرج النووية.

ونقلت هذه المزاعم عن مصادر غربية قائلة أن هذا الموضوع يمثل تحدياً جديداً لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقًا لهذا المزاعم فقد نجحت إيران في إنتاج عدد كبير من أجزاء أجهزة الطرد المركزي منذ نهاية شهر آب أغسطس الماضي.

وينبغي أن نشير هنا إلى أن إيران أوفت بجميع التزاماتها التي تتضمنها إتفاقية العمل الشاملة المشتركة حتى بعد عام واحد من الانسحاب الأميركي الأحادي، وذلك بهدف إعطاء الدول الأوروبية التي وعدت بالتعويض عن آثار انسحاب واشنطن من الاتفاقية فرصة للوفاء بوعودها.

وننتقل إلى موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الذي أفاد نقلاً عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنهم يريدون عودة إيران إلى الاتفاق النووي. كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن إيران ظلت في هذا الإتفاق، رغم أن الولايات المتحدة إنسحبت منه في عام الفين وثمانية وعشر.

وفي مقال آخر قالت أشارت صحيفة الغارديان البريطانية إلى إن المفاوضين الإيرانيين يريدون أن تقديم الولايات المتحدة ضمانات بشأن عدم إنسحابها مجدداً من الاتفاقية. كما أن رفع الحظر والتحقق من هذا الأمر هي من شروط إيران. لأن إيران تريد التوصل لنتائج ملموسة وعملية للمفاوضات.

يناقش البرنامج هذا الموضوع مع السيد محمود عباس زاده المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ليجيب عن اسئلة الحلقة..

- ترى ما هو موقف إيران ولجنة الأمن القومي البرلمانية من التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

- ما الذي يسعى إليه رافائيل غروسي خلال زيارته المزمعة إلى إيران؟

- نعلم أنه تمت الموافقة على قانون في البرلمان الإيراني بعنوان الإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر عن البلاد، ترى ما هو الوضع الحالي لتطبيق هذا القانون؟

- سيعقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريباً في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر الجاري. برأيكم كيف سيكون رد فعل إيران والبرلمان الإيراني في حال تم اتخاذ إجراء أو إصدار قرار ضد إيران؟

- نشرت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة تقارير تفيد بأن إيران بدأت في إنتاج أجزاء متطورة من أجهزة الطرد المركزي في مركز تسا في مدينة كرج. إلى أي مدى يمكن تأكيد مثل هذه التقارير وهل يمكن إعتبارها أنها تأتي ضمن إطار قانون البرلمان؟

-على أعتاب إنطلاق مفاوضات رفع الحظر عن إيران في فيينا ترى ما هي قراءتكم للأوضاع المؤثرة التي تحكم الفرق المشاركة في عملية التفاوض؟

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..