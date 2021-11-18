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إيران وإندونيسيا تمتلكان طاقات كامنة كبيره لتطوير العلاقات التجارية

إيران وإندونيسيا تمتلكان طاقات كامنة كبيره لتطوير العلاقات التجارية
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال السفير الإندونيسي لدى إيران ، على هامش زيارته معرض صناعة الأغذية الحادي والعشرين والمعرض التاسع للطباعة والتعبئة في مدينة مشهد ان : "هناك إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات التجارية بين إيران وإندونيسيا وآمل أن نتمكن من زيادة التبادلات مع ايران".

العالم- ايران

واضاف السفير الإندونيسي لدى إيران براستيفو يوليانتورو للصحفيين إن السفارة الإندونيسية ورجلا أعمال إندونيسيان يحضران لاول مرة في مثل هذا المعرض في إيران وآمل أن تكون هذه التجربة ناجحة.

وأضاف: "هناك الكثير من الطاقات الكامنة لتطوير العلاقات التجارية بين إيران وإندونيسيا وآمل أن نتمكن من زيادة تبادلاتنا مع إيران ونأمل أن نتمكن في السنوات القادمة من الحصول على حضور فعال في معرض الصناعات الغذائية".

واعتبر السفير الإندونيسي في إيران المعارض فرصة جيدة للناس من مختلف البلدان للتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل وقال: "هدفنا الرئيسي من المشاركة في هذا المعرض هو إقامة المزيد من التفاعل وتعريف الشعبين الإيراني و الإندونيسي على بعضهما البعض بشكل أفضل ".

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