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بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا

بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تبحث مقاطعة الألعاب الأولمبية المزمعة في الصين، دبلوماسيا.

العالم - الأميرکيتان

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تبحث مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا، قال بايدن في اجتماع مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو: "هذا أمر نبحثه".

من جهتها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن "الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين بين 4 و20 فبراير 2022، ستقام من دون الجماهير الأجنبية بسبب جائحة كورونا".

وقالت، إنه "سيسمح للجمهور الصيني فقط بحضور المنافسات".

وأضافت: "السماح للمشجعين المحليين بحضور فعاليات الأولمبياد سيسهل نمو الرياضات الشتوية في الصين من خلال منح هؤلاء المتفرجين تجربة أولمبية وبارالمبية مباشرة لنخبة الرياضات الشتوية، مع توفير أجواء مواتية للمواقع الرياضية".

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بايدن: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا

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