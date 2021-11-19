انهيار مبنى سكني في تركيا يودي بحياة عراقيين

العالم-اسيا والباسفيك

ونقل موقع الفرات نيوز, ان الانفجار وقع في بناية مكونة من ثلاثة طوابق بقضاء كتشي أورن بالعاصمة التركية، ما تسبب في حدوث انهيار جزئي بالمبنى.

ووفق التقديرات الأولية، أسفر الحادث عن مقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين، جراء الانهيار الذي حدث، تم نقلهم لإحدى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج اللازم.

وعقب وقوع الانفجار، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الانفجار، الذي قيل إنه من المحتمل أن يكون قد جاء نتيجة تسريب غاز.

وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف بشكل كامل على أسباب الانفجار وملابساته.

وفي تصريحات له من مكان الحادث، أعرب واصب شاهين، والي العاصمة، عن أمله في ألا يكون هناك أشخاص آخرون تحت أنقاض الجزء المنهار من البناية، مستبعدًا ذلك في الوقت نفسه.

ولفت الوالي إلى أن الشخصين المتوفين أب وطفله، وهما من عائلة تركمانية عراقية كانت تقيم بالبناية المذكورة مع عائلة أفغانية أخرى لم تكن موجودة وقت وقوع الحادث، فضلاً عن مواطنين تركيين يقيمان هنالك أيضاً.

وأشار إلى أن البناية بها 11 شقة، بعضها مسكون والآخر لا يوجد به أحد، لافتاً إلى أن البناء قديم، وكان مدرجاً ضمن برنامج التحول الحضري في العاصمة.

من جهة أخرى، ضبطت قوات خفر السواحل التركية، 194 مهاجرا غير نظامي كانوا يعتزمون العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية.

وأفادت مصادر أمنية أن خفر السواحل ضبط على متن القارب 194 مهاجرا غير نظامي، بينهم 90 بنغاليا و44 أفغانيا و26 باكستانيا و25 صوماليا و4 مصريين و3 يمنيين وعراقي ولبناني.

وتم نقل المهاجرين إلى ميناء شاركوي، وتسليمهم إلى مديرية الهجرة في تكيرداغ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.