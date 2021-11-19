بالفيديو..غدر قادة اوروبا يحطم احلام اللاجئين

العالم - خاص بالعالم

وأكد حرس الحدود البولنديون إخلاء المخيم. يأتي الإخلاء بعد أسبوع من التوترات المتزايدة بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

واقترح لوكاشينكو خلال محادثاته مع المستشارة أنغيلا ميركل، أن يفتح الاتحاد الأوروبي ممرا إنسانيا يسمح بنقل ألفي لاجئ إلى ألمانيا، مقابل أن تساعد مينسك في إعادة من يرغب بالعودة إلى بلدانهم، وهو ما رفضته برلين والمفوضية الأوروبية. وذكرت برلين أن الأمر يتعلق بالتعاون بين مينسك والاتحاد الأوروبي لتوفير مساعدة إنسانية للاجئين العالقين على حدود بولندا.



من موسكو اتهم الرئيس فلاديمير بوتين الغرب باستغلال أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية لممارسة مزيد من الضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وأضاف أن بولندا ودول غربية أخرى نسيت التزاماتها الإنسانية بينما استخدمت القوات البولندية خراطيم المياه والقنابل اليدوية ضد المهاجرين.

كما دعا رئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساسولي لوقف المعاملة غير الإنسانية، وكتب في تغريدة أن رؤية طفل يموت في البرد على أعتاب الاتحاد الأوروبي، أمر مفجع.



وفي السياق ذاته، عاد مئات العراقيين الذين لم يفلحوا في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا، إلى مطار اربيل وبغداد، على متن طائرة خصصتها الحكومة لإجلاء العراقيين من طالبي اللجوء على حدود بيلاروسيا مع بولندا. وأعلن مصدر حكومي عراقي أنه سيتم نقل مزيد من طالبي اللجوء العراقيين الراغبين في العودة في رحلات مقبلة. في وقت اعتقلت فيه القوات البولندية مئة طالب لجوء حاولوا اختراق حدودها.