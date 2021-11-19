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سفير إيران في جنيف: مهمتنا كشف الحقيقة مقابل الروايات الكاذبة

سفير إيران في جنيف: مهمتنا كشف الحقيقة مقابل الروايات الكاذبة
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال سفير ايران ومندوبها الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانه، أن مهمتنا هي كشف الحقيقة مقابل الروايات الكاذبة، الرواية التي تساوي بين مجرمي الكيان الإسرائيلي وضحاياه، الأمر الذي يمثل صدمة من الناحية الإنسانية ومخزية أخلاقيا كما انها تفتقد لأي أساس قانوني.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جنيف اليوم الجمعة بأعضاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المضطهد.

ولفت بقائي هامانه، في معرض إشارته إلى جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الى أن لجنة التحقيق تقع على عاتقها مسؤولية تاريخية تتمثل في الحيلولة دون تحول انتهاكات حقوق الانسان الى أمر عادي من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأكد "من واجبنا جميعا أن نكشف الحقيقة مقابل الروايات الكاذبة، الرواية التي تساوي بين مجرمي الكيان الصهيوني وضحاياه، لذلك ، يجب أن نرفع صوت العدالة وألا نسمح بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأن لاتصبح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمرا طبيعيا".

وعقد مجلس حقوق الإنسان في 27 مايو 2021 اجتماعا خاصا بناء على طلب الدول الإسلامية لوقف قتل الشعب الفلسطيني المظلوم على يد الصهاينة وصدر قرار ضد هذا الكيان.

وبناء عليه، تم تشكيل لجنة من ثلاثة محلفين دوليين للتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين.

وتحدث السفير الإيراني في الاجتماع الذي ترأسه سفير وممثل باكستان في جنيف كمنسق لـ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، كما تحدث سفراء تركيا وبنغلاديش وماليزيا وجزر المالديف وفلسطين، وكذلك ممثل مصر، حيث تم التأكيد على تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل أعضاء لجنة التحقيق، واعلنوا أن الكيان الإسرائيلي يجب أن يُحاسب على انتهاكاته الأساسية لحقوق الإنسان وأنهاء سياسة عدم معاقبة هذا الكيان على جرائمه.

ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو من العام المقبل.

واشار أعضاء لجنة التحقيق الى العقبات القائمة بسبب الدعم السياسي للدول الغربية لهذا الكيان، ودعوا الدول الإسلامية الى تقديم المساعدة لإعداد التقارير وأداء المهام الموكلة إليها.

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سفير إيران في جنيف: مهمتنا كشف الحقيقة مقابل الروايات الكاذبة