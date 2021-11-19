نجوم في هوليوود ينددون بتصنيف منظمات فلسطينية بـ'ارهابية'

العالم-فلسطين

ووصفت الرسالة الموقعة الخطوة الإسرائيلية بأنها "هجوم شامل وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان".

وجاء في الرسالة أن "العمل الحيوي لهذه المنظمات الـ6 لحماية الفلسطينيين وتمكينهم ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونظام الفصل العنصري من التمييز العنصري المؤسسي هو بالضبط العمل الذي تحاول إسرائيل إنهاءه".

وأضافت الرسالة أن التصنيف الإسرائيلي شمل "ستة من أبرز المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، المنخرطين في عمل حاسم في مجال حقوق الإنسان".

وكان من الموقعين على الرسالة: الممثل ريتشارد غير، وكلير فوي، وتيلدا سوينتون، وسوزان ساراندون، بالإضافة إلى المخرج كين لوتش، والموسيقي غارفيس كوكر، وفرقة “ماسيف أتاك”، والمؤلفون فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين ويلش.

والمنظمات غير الحكومية المشمولة بالتصنيف هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".