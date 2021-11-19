الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

تنسيقية المقاومة العراقية: إن بوصلة سلاح المقاومة الذي أعاد الكرامة كانت ولا تزال وستبقى موجهة نحو رؤوس المحتلين أيًا كانوا

الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فوز مرشح في الإنتخابات العراقية بعد قبول طعنه في الإنتخابات

نجوم في هوليوود ينددون بتصنيف منظمات فلسطينية بـ'ارهابية'

الكرملين يعلق على مشروع قرار أمريكي بشأن 'عدم الاعتراف ببوتين'

الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية

'حماس' ترد على قرار بريطانيا ادراجها ضمن الـ'منظمات الارهابية'

النائب الأول للرئيس الايراني: نسعى الى حل مشكلة الجفاف في أصفهان بقوة