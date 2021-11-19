السيد مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل 'لواء اليوم الموعود'

العالم - العراق

وغرد السيد مقتدى الصدر في حسابه على موقع تويتر قائلاً:"

كبادرة حسن نية مني أنا:(مقتدى الصدر) أعلن حل تشكيل ((لواء اليوم الموعود)) .. وغلق مقراتهم.

ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقاً او ما يسمى حالياً: لواء 313 و314 و315 في سامراء لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا فهم مازالوا مخلصين ولوطنهم.

وان وجد فعليهم بتسليمه خلال مدة 48 ساعة عسى ان تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم .. بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة.

فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا الأمر.

مقتدى الصدر