اتفاق على الخطة القطرية لتمويل رواتب موظفي 'حماس' في غزة

العالم - فلسطين

وتشير التقديرات في الكيان الصهيوني إلى أن الموظفين في قطاع غزة سيحصلون على الرواتب في الأيام القريبة المقبلة.

وتقضي الخطة بأن تنقل مصر بضائع ووقود ومواد تموينية بقيمة 10 ملايين دولار إلى قطاع غزة، وتسدد قطر ثمنها، فيما تبيع حماس الوقود وتسدد رواتب موظفيها من مدخول الوقود.

ويذكر ان المنحة المالية القطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، يتم تحويل نحو 10 ملايين دولار منها إلى العائلات المحتاجة في القطاع، و10 ملايين دولار أخرى من أجل شراء وقود للقطاع من الاحتلال، والجزء الثالث من المنحة بمبلغ 10 ملايين دولار لتسديد الرواتب، الذي رفض الاحتلال دفعها بشكل مباشر في إطار المنحة القطرية.

وبحسب الصحيفة، فإن الاحتلال لم يعبر عن معارضته للخطة القطرية، وأنها ستخرج إلى حيز التنفيذ في الايام القريبة المقبلة، حيث سيتم نقل وقود من مصر إلى القطاع.

وأضافت الصحيفة أنه ما زالت هناك قضايا تقنية صغيرة لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، لكنها تعتبر "تفاصيل هامشية".