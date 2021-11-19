الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

التوازن في الميزان التجاري لإيران والبرازيل أمر ضروري

التوازن في الميزان التجاري لإيران والبرازيل أمر ضروري
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية: نحاول وضع الصادرات الإيرانية إلى البرازيل على جدول الأعمال، مثلما كانت هناك واردات من البرازيل إلى إيران حتى يكون الميزان التجاري متوازنا.

العالم-إيران

و أشار ممثل أهالي طهران في البرلمان أحمد نادري، في شرحه لزيارته إلى برازيليا، إلى حضور حفل افتتاح غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة ، وقال: أن حفل أفتتاح الغرفة حضره رجال أعمال برازيليون وإيرانيون، والسفير الإيراني حسين غريبي وعدد من نواب البرلمان ومساعد وزير الجهاد الزراعي محمد قرباني.

وقال ان هدف غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة، تطوير العلاقات التجارية بين البلدين مضيفا ان الميزان التجاري الإيراني-البرازيلي كان في صالح البرازيل حتى الآن، لذا تحاول مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية تحقيق التوازن في الميزان التجاري للبلدين .

واشار نادري الى أنه تحدث في حفل افتتاح غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة عن دور البرلمانات والدبلوماسية البرلمانية في توسيع العلاقات الشاملة بين البلدين.

وفي إشارة إلى اللقاء مع المدير العام للشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية، وصف الاجتماع بأنه جيد للغاية وقال أنه بحث معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين .

روابط ذات صلة

البرازيل.. عشرات الآلاف يطالبون بعزل الرئيس "بولسونارو"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-11-2021

رئيس جمهورية لبنان يتلقى برقية تهنئة بالاستقلال من نظيره الأميركي

بالفيديو.. وقفة إحتجاحية مع عائلات بناية الصمود المهددة من الإحتلال بالهدم

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-11-2021

التوازن في الميزان التجاري لإيران والبرازيل أمر ضروري

منظمات يهودية متطرفة تقدم مقترحات خطيرة بشأن اقتحامات الأقصى