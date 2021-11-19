التوازن في الميزان التجاري لإيران والبرازيل أمر ضروري

العالم-إيران

و أشار ممثل أهالي طهران في البرلمان أحمد نادري، في شرحه لزيارته إلى برازيليا، إلى حضور حفل افتتاح غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة ، وقال: أن حفل أفتتاح الغرفة حضره رجال أعمال برازيليون وإيرانيون، والسفير الإيراني حسين غريبي وعدد من نواب البرلمان ومساعد وزير الجهاد الزراعي محمد قرباني.

وقال ان هدف غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة، تطوير العلاقات التجارية بين البلدين مضيفا ان الميزان التجاري الإيراني-البرازيلي كان في صالح البرازيل حتى الآن، لذا تحاول مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية تحقيق التوازن في الميزان التجاري للبلدين .

واشار نادري الى أنه تحدث في حفل افتتاح غرفة التجارة الإيرانية البرازيلية المشتركة عن دور البرلمانات والدبلوماسية البرلمانية في توسيع العلاقات الشاملة بين البلدين.

وفي إشارة إلى اللقاء مع المدير العام للشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية، وصف الاجتماع بأنه جيد للغاية وقال أنه بحث معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين .