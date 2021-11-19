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البيت الأبيض: يجب على 'أوبك' تلبية الطلب على النفط بإمدادات كافية

البيت الأبيض: يجب على 'أوبك' تلبية الطلب على النفط بإمدادات كافية
الجمعة ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

 قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه يجب على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تلبية الطلب العالمي على النفط بإمدادات "كافية" عندما تعقد اجتماعها القادم بشأن سياسة الانتاج في الثاني من ديسمبر كانون الأول.

العالم ـ الأميركيتان

وكانت "أوبك" و"أوبك+" تجاهلت دعوات الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط. وتجاوزت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين. عقب ذلك أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، إن دول "أوبك" تجاهلت الدعوات الأمريكية لزيادة الإمدادات، مما أجبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على البحث عن وسائل بديلة لخفض أسعار الوقود.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته لديها سبلا للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط بعد أن رفضت أوبك وحلفاؤها "أوبك+" مناشدات أمريكية لضخ مزيد من الخام.

وأضاف أن "هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول في الوقت المناسب".

وتابع "سيضخون المزيد من النفط، لكن أن يضخوا كمية كافية من النفط فهذا أمر مختلف".

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البيت الأبيض: يجب على 'أوبك' تلبية الطلب على النفط بإمدادات كافية

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