طيران العدوان يشن 26 غارة على ثلاث محافظات وخروقات في الحديدة

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان شن 9 غارات جوية على مديرية صرواح و7 غارات جوية على مديرية الجوبة في محافظة مأرب وست غارات جوية على مناطق متفرقة من مديرية حيس وغارتين على مديرية الجراحي وغارة جوية على ميناء الحديدة في محافظة الحديدة.. مضيفا ان طيران العدوان شن غارة جوية على منطقة قحزة بمحافظة صعدة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 182 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة بينها زحفان في حيس وتحليق 24 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و24 طائرة تجسسية في أجواء الجاح الفازة وحيس والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، 28 خرقا بقصف مدفعي و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكان طيران العدوان قد شن فجر الجمعة غارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء وغارة جوية على مديرية جحانة وغارة على منطقة الأعروش في مديرية خولان في محافظة صنعاء وغارة على مدينة عمران وغارة جوية شبكة الاتصالات في منطقة العُر بمديرية منبه الحدودية.