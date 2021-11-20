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بعد 15 عاما في منصبه.. أوروغواي تقيل مدربها أوسكار تاباريز

بعد 15 عاما في منصبه.. أوروغواي تقيل مدربها أوسكار تاباريز
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن اتحاد كرة القدم في أوروغواي أمس الجمعة إقالة أوسكار تاباريز، مدرب المنتخب الوطني، بعد 15 عاما قضاها في منصبه، عقب سلسلة من النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم.

العالم - رياضة

وكانت خسارة أوروغواي 3-صفر أمام بوليفيا يوم الثلاثاء الماضي الهزيمة الرابعة لها على التوالي، وتركت الفريق في المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية متأخرة بنقطة عن كولومبيا، التي تشغل حاليا آخر المراكز المؤهلة مباشرة إلى النهائيات في قطر 2022.

وقال الاتحاد في بيان بموقعه "نؤكد بشكل قاطع أن هذا القرار لا يتجاهل الإنجازات التي حققها تاباريز مع المنتخب". "نشيد بكل الإنجازات التي تحققت على مدى 15 عاما الماضية والتي وضعت أوروغواي في صدارة كرة القدم العالمية". "اتخذت اللجنة التنفيذية في الاتحاد هذا القرار الصعب في ظل الظروف الحالية من أجل تحسين الوضع في المستقبل القريب والحصول على النتائج المرجوة".

وتولى تاباريز البالغ عمره 74 عاما مسؤولية المنتخب الوطني لفترة ثانية في 2006 وقاد أوروغواي لقبل نهائي كأس العالم 2010 ولقب كأس كوبا أمريكا بعدها بعام.

وسبق له تدريب أوروغواي بين 1988 و1990.

ويحل منتخب أوروغواي ضيفا على باراغواي في مباراته التالية في التصفيات في 27 يناير.

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بعد 15 عاما في منصبه.. أوروغواي تقيل مدربها أوسكار تاباريز

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