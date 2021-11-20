ترامب يهنئ الشاب ريتنهاوس بتبرئته من تهم قتل نشطاء BLM

العالم-الاميركيتان

وقال ترامب في بيان له: "تهاني لكايل ريتنهاوس بتبرئته من كافة التهم... وإن لم يكن ذلك دفاعا عن النفس فما هو الدفاع عن النفس؟".

وكانت هيئة المحلفين قد برأت ريتنهاوس من جميع التهم المنسوبة إليه.

وكان ريتنهاوس أطلق النار على نشطاء BLM وحركة "أنتيفا" في مدينة كينوشا، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخر بجروح، أثناء أعمال الشغب والاضطرابات التي اندلعت على خلفية إصابة شاب أسمر من سكان المدينة برصاص الشرطة، والاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية التي أعقبت الحادث في أغسطس 2020.

وتمكن محامو ريتنهاوس الذي كان عمره 17 عاما أثناء تلك الأحداث، من إقناع القضاء بأن أعماله كانت دفاعا عن النفس.

وأثارت محاكمته اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام والرأي العام وتم بث جلسة النطق بالحكم في قضيته على الهواء مباشرة، حيث استغرق النطق بالحكم أكثر من 24 ساعة.