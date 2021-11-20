السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الفصائل الفلسطينية: ندعو الأمم المتحدة وجامعة العربية إلى رفض قرار بريطانيا بحق "حماس"

الفصائل الفلسطينية: ندعو الأمم المتحدة وجامعة العربية إلى رفض قرار بريطانيا بحق
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

عقدت الفصائل الفلسطينية كافة اجتماعًا طارئًا، صباح السبت، في مكتب العلاقات الوطنية بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة غزة بشأن دراسة القرار البريطاني ضد حركة حماس.

العالم - فلسطين المحتلة

وأكدت الفصائل الفلسطينية في ختام الجلسة: أن القرار البريطاني هو توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه

كما حذرت الفصائل من تداعيات القرار الذي اعتبرته استهدافاً لشعب فلسطين وامتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية

وصرحت: على بريطانيا التراجع عن قرارها بحق "حماس" وندعو البرلمان البريطاني إلى عدم التصويت على القرار

ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى رفض قرار بريطانيا بحق "حماس"

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية عن إطلاق حملة وطنية ومؤتمر شعبي جامع لرفض القرار البريطاني


ويأتي الاجتماع الطارئ للفصائل غداة إعلان وزيرة الداخلية البريطانية تصنيف حركة حماس ضمن "المنظمات الإرهابية"، في خطوة قوبلت بتنديد شديد ورفض واسع من جميع الفصائل والهيئات والمنظمات الفلسطينية و عدد من البلدان الإسلامية لا سيما إيران، وعدتها استهدافًا مباشرًا للمقاومة والنضال الفلسطيني.

روابط ذات صلة

هيئة الأركان الاسرائيلي: صواريخ حماس لا تزال ترهب وتعطل روتيننا اليومي

خليل الحية: بريطانيا تكافئ الاحتلال على قتل المدنيين الفلسطينيين

رد فعل إيران على قرار بريطانيا ضد "حماس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"طالبان" ترحب بمبادرة ألمانيا وهولندا بدفع رواتب الموظفين بقطاعي التعليم والصحة

المكتب السياسي لأنصار الله يدين القرار البريطاني بحق حركة حماس

مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان لوقف إطلاق النار بإثيوبيا

الفصائل الفلسطينية: ندعو الأمم المتحدة وجامعة العربية إلى رفض قرار بريطانيا بحق "حماس"

نائب أمريكي يصف الفلسطينيين بالوحوش ويدعو لإبادتهم.. نسخة منه الى عرب التطبيع

للنباتيين.. تعرف على أفضل الأطعمة النباتية الغنية بأحماض أوميغا 3