الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

باحثون في جامعة أمريكية يكشفون عن فيتامين قد يتسبب نقصه في سكتة دماغية

باحثون في جامعة أمريكية يكشفون عن فيتامين قد يتسبب نقصه في سكتة دماغية
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشف الباحثون في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

العالم - صحة

ووفق الباحثين فإن فيتامين (د) ضروري للعديد من الوظائف الرئيسية في جسم الإنسان، مثل جهاز المناعة والتمثيل الغذائي للعظام، وهو مسؤول بشكل أساسي عن تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

كما يرتبط فيتامين (د) بصحة القلب والأوعية الدموية.

ووفق صحيفة "إكسبرس" يقترح الباحثون في جامعة "جونز هوبكنز" بأن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص البيض، أكثر من الأشخاص السود.

ولم يتمكن الفريق من العثور على سبب لهذا التفاوت، لكنه توقع أنه قد يكون لأن "الأشخاص السود أكثر عرضة للنقص بسبب قدرة تصبغ بشرتهم على حجب أشعة الشمس".

وافترضت إيرين ميتشوس، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة "جونز هوبكنز" ومعهد القلب والأوعية الدموية التابع لها، أن "السود ربما تكيفوا مع هذا النقص عبر الأجيال".

وأشارت إلى أن "السود قد تكيفوا على مدى الأجيال مع نقص فيتامين (د)، لذلك لن نرى أي آثار مركبة مع السكتة الدماغية".

ويتوفر فيتامين (د) الغذائي في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة والأطعمة المدعمة وصفار البيض.

روابط ذات صلة

مدة القيلولة قد تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية

تحذير للنساء من تناول البيض والقهوة على الإفطار

تقرير: البيض معجزة غذائية وليس قنبلة موقوتة

تعرف على أفضل مواعيد تناول فيتامين D لكسب فوائده

3 علامات تدل على انخفاض فيتامين D بشكل خطير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يقترح تشكيل تكتل اقتصادي مشترك مع تركيا وإيران

آثاريون يكتشفون في المغرب حليا يعدونها الأقدم في تاريخ البشرية

فرنسا..اشتباكات بين الشرطة و حركة السترات الصفراء في باريس

مكتب حقوق الإنسان في تعز يدين جرائم العدوان بحق أطفال اليمن

العثور على 9 جثث معلقة على جسر في المكسيك!

بثينة شعبان: كل ذرة تراب سورية ستعود إلى كنف الدولة مهما كلف الأمر