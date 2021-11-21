باحثون في جامعة أمريكية يكشفون عن فيتامين قد يتسبب نقصه في سكتة دماغية

العالم - صحة

ووفق الباحثين فإن فيتامين (د) ضروري للعديد من الوظائف الرئيسية في جسم الإنسان، مثل جهاز المناعة والتمثيل الغذائي للعظام، وهو مسؤول بشكل أساسي عن تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

كما يرتبط فيتامين (د) بصحة القلب والأوعية الدموية.

ووفق صحيفة "إكسبرس" يقترح الباحثون في جامعة "جونز هوبكنز" بأن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص البيض، أكثر من الأشخاص السود.

ولم يتمكن الفريق من العثور على سبب لهذا التفاوت، لكنه توقع أنه قد يكون لأن "الأشخاص السود أكثر عرضة للنقص بسبب قدرة تصبغ بشرتهم على حجب أشعة الشمس".

وافترضت إيرين ميتشوس، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة "جونز هوبكنز" ومعهد القلب والأوعية الدموية التابع لها، أن "السود ربما تكيفوا مع هذا النقص عبر الأجيال".

وأشارت إلى أن "السود قد تكيفوا على مدى الأجيال مع نقص فيتامين (د)، لذلك لن نرى أي آثار مركبة مع السكتة الدماغية".

ويتوفر فيتامين (د) الغذائي في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة والأطعمة المدعمة وصفار البيض.