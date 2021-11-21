مستخدمو 'واتس آب' يحصلون على اختصارات جديدة.. تعرف عليها

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وللوصول إلى الاختصار، يمكنك النقر على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة أثناء عرض تحديث الحالة وفي القائمة، ويمكنك تحديد خيار "مكالمة فيديو".

ويجب ملاحظة أن الاختصار متاح فقط لأجهزة أندرويد حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون متاحا قريبا لمستخدمي iOS أيضا، وقد أضاف النظام الأساسي في وقت سابق اختصارا يسمح للمستخدمين ببدء مكالمة صوتية مع جهات اتصال واتس آب الأخرى في نفس القسم، ويمكن للمستخدمين الذين لا يزال لديهم التحديث التجريبي 2.21.23 الحصول على اختصار المكالمة الصوتية، حيث لا تتوفر الاختصارات بعد في الإصدار الثابت من التطبيق لأنظمة Android و iOS.

وهناك أيضا ميزة تسمى رد فعل الرسائل قيد التشغيل وقد تم رصدها من قبل العديد من المستخدمين عندما قامت الشركة بتمكينها عن طريق الخطأ، بالنسبة لهذه الميزة ، تم أيضا رصد خيار إشعار رد الفعل ضمن علامة التبويب الإخطارات في الإعدادات في تطبيق iOS، ويكشف WABetaInfo الآن أن الشركة تعمل أيضا على إخطارات رد الفعل لتطبيق Android مع آخر تحديث تجريبي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أضاف النظام الأساسي ميزة متعددة الأجهزة لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي، وتتيح الميزة للمستخدمين الوصول إلى النظام الأساسي على أجهزة متعددة حتى إذا لم يكن هناك اتصال على الهاتف الذكي الرئيسي، ويمكن للمستخدمين ربط حساب واتس آب واحد بما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى، ولم يعد التطبيق يرسل تنبيهات حول تغييرات رمز الأمان في كل مرة يتم فيها ربط جهاز جديد.