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رئيس الجمهورية يأمر برفع حظر التجول الليلي في البلاد

رئيس الجمهورية يأمر برفع حظر التجول الليلي في البلاد
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

 اصدر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي امرا برفع حظر التجول الليلي في المناطق التي كان مفروضا فيها وذلك انعكاسا لتحسن الوضع الوبائي جراء فيروس كورونا.

العالم - ايران

وقال رئیسي الیوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة کورونا ان قلق الحکومة الرئیسي هو صون أرواح المواطنین وتواصل هذا النهج بقوة حتی تحقق الظروف المطلوبة.

واصدر رئيس الجمهورية امرا برفع حظر التجول الليلي نظرا لتطعيم غالبية المواطنين ضد كورونا وتحسن الوضع الوبائي جراء فيروس كورونا.

وأعرب رئیس الجمهوریة عن شکره لجهود الكوادر الطبية والعلاجية في مواجهة کورونا وتعاون المواطنین للحد من تفشي الجائحة قائلا: هناك اجراءات واسعة وقيمة للتطعیم العام وصون أرواح المواطنين لکن من الضروري استمرار الالتزام بکامل التوصیات الصحیة والاحترازیة.

وشدد رئيسي على ضرورة التحكم في حركة التنقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، مضيفا: إن على وزارتي الداخلية والصحة التحكم في حركة تنقل المسافرين والوافدين عبر الحدود بحساسية وجدية.

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