السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تحذر واشنطن من مغبة تصعيد التوتر حول تايوان

الصين تحذر واشنطن من مغبة تصعيد التوتر حول تايوان
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إنه يجب على الولايات المتحدة الامتناع عن تصعيد التوتر مع الصين، والتخلي عن دعم الانفصاليين في تايوان.

العالم-اسياوالباسيفيك

وذكر الوزير الصيني، اليوم، أن عدم امتناع واشنطن عن ذلك، سيؤثر سلبا على الوضع الدولي والتنمية العالمية.

وأضاف الوزير، متحدثا عبر الإنترنت في القمة العالمية لمراكز التحليل: "نأمل أن تكون الولايات المتحدة وفية لكلامها، ولن تبدأ حربا باردة جديدة، ولن تسعى إلى المواجهة والتناقضات، وأن تتخلى عن دعم فكرة ما يسمى باستقلال تايوان".

وأشار إلى أن مستقبل العالم بأسره، يعتمد على ما إذا كان بإمكان بكين وواشنطن تنظيم علاقاتهما الثنائية .

ويرى الوزير الصيني، أنه في ظروف العولمة، "يجب التصرف وفق متطلبات العصر" ويجب التخلي عن الإجراءات الحمائية، لأنها "تتعارض مع الاتجاه العام" وتضر بالعلاقات الدولية.

ونوه الوزير بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ "وجه تحذيرا جديا" للقيادة العليا للولايات المتحدة بشأن عدم جواز التدخل الخارجي في شؤون تايوان، لأن بكين تعتبر مثل هذه التصرفات تعديا على سيادة الصين.

وشدد على أن بلاده، تبذل قصارى جهدها لكي تتم الوحدة مع تايوان بسلام.

روابط ذات صلة

أمريكا تحذر الصين بشأن تايوان

وسط خلافات بشأن تايوان.. رئيسا الصين وأمريكا يلتقيان افتراضيا يوم الثلاثاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد العد والفرز اليدوي.. تغييرات في اسماء الفائزين بالانتخابات العراقية

الاتحاد الأوروبي يستأنف الحكم الذي ألغى الاتفاقات مع المغرب التي تشمل الصحراء الغربية

هولندا.. إصابات بمواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا

موريتانيا تسجل حالتي وفاة و 75 إصابة بكورونا

تيار الحكمة يستبعد إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة وفق شروط الصدر

مخاوف إسبانية بعد سماح المغرب لشركة قطرية بالتنقيب عن النفط قرب جزر الكناري