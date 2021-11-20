بولندا تتهم بيلاروس باتباع تكتيك جديد حيال الأزمة

العالم - خاص بالعالم

هذا ما أكدت عليه بولندا من خلال قنوات رسمية لديها، معلنة أيضا أن حرس الحدود البولنديون تعاملوا مع محاولات جديدة للعبور قامت بها مجموعات عدة مكونة من عشرات المهاجرين، فيما ألقى حشد يضم 200 شخص الحجارة وعبوات الغاز المسيل للدموع.



وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك:"علينا الاستعداد لحقيقة أن هذه المشكلة ستتواصل لشهور. لا شك لدي بأن هذا ما سيحصل.. يتم حاليا اتباع أسلوب جديد نوعا ما من قبل المهاجرين والأجهزة البيلاروسية، تحاول مجموعات أصغر من الناس عبور الحدود من أماكن عديدة.. لا شك في أن هذه الهجمات موجهة من قبل أجهزة الدولة البيلاروسية".



ويتهم الغرب بيلاروس بافتعال الأزمة عبر استقدام مهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، ونقلهم إلى الحدود بناء على وعود بتسهيل عبورهم إلى الاتحاد الأوروبي، فيما نفت بيلاروس الاتهامات، وانتقدت الاتحاد الأوروبي لرفضه استقبال المهاجرين.



وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو:"من المحتمل جدا أن تكون قواتنا قد ساعدت الناس في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ننفي أن تكون مينسك رتبت العملية، نحن لدينا قلوب، قواتنا تعلم أن المهاجرين متوجهون إلى ألمانيا.. ربما ساعدهم أحد ما.. لكنني لم أدعهم للقدوم إلى هنا."



وظهرت مؤشرات الأسبوع الحالي إلى أن حدة الأزمة بدأت تتراجع بعدما أعيد مئات المهاجرين إلى العراق، بينما انتقل ألفي مهاجر آخر من مخيم حدودي موقت إلى مستودع قريب.



وذكرت وسائل إعلام بولندية أن أحدعشر مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم منذ بدأت الأزمة خلال الصيف.

وأقامت بولندا هذا الأسبوع مراسم دفن هي الأولى لأحد المهاجرين هو مراهق سوري غرق في نهر بوك الحدودي، وستقيم جنازتين أخريين نهاية الأسبوع.



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