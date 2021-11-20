القوات اليمنية تقصف أهدافا في الرياض وجدة وأبها بـ14 طائرة مسيرة

العالم-اليمن

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له أن القوات المسلحة ، ردت على تصعيدِ العدوانِ واستمرارِ جرائمهِ وحصارهِ بتنفيذ عمليةَ توازنِ الردعِ الثامنة.

وأضاف العميد سريع أن القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهدافِ العسكريةِ والحيويةِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وعلى النحو التالي:

قصفُ قاعدةِ الملك خالد في الرياضِ بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٣

قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ في مطارِ الملك عبدالله الدولي بجدة

وقصفُ مصافي أرامكو جدة بأربعِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد٢

قصفُ هدفٍ عسكريٍ مهمٍ بمطارِ أبها الدولي بطائرة صماد٣

قصفُ أهدافٍ عسكريةٍ مختلفةٍ في مناطقَ أبها وجيزانَ ونجرانَ بخمسِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K

وأوضح العميد سريع أن عدد الطائراتِ المسيرةِ المشاركةِ في العمليةِ بلغت أربعَ عشرةَ طائرة.

وقال العميد سريع ” تؤكدُ القوات المسلحة قدرتَها على تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ الهجوميةِ ضد العدوّ السعودي والإماراتي في إطارِ الدفاعِ المشروعِ عن الشعبِ والوطن.

كما أكد أن القواتِ المسلحةَ وبعونِ اللهِ تعالى سوف تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ والله على ما نقولُ شهيد.