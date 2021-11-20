صحيفة فرنسية: النظام السوداني يضرب بيد من حديد خلف أبواب مغلقة

العالم- السودان

‎وأضافت الصحيفة أن الصور والفيديوهات النادرة التي تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي -التي لا يمكن التحقق منها، من مصدر مستقل- تظهر حواجز وإطارات محترقة وسحبًا من الغاز المسيل للدموع وبقع دماء في الغبار. يمكنك أحيانًا سماع طلقات نارية هنا وهناك.

‎هؤلاء السودانيون الشجعان والعنيدون الذين يتحدون رصاص الجيش يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، تقول ليبراسيون؛ موضحة أنه منذ سقوط عمر البشير، ربط اتفاق بين الجيش والثوار خلال الثمانية عشر شهرًا الأولى من الفترة الانتقالية، رئاسة مجلس السيادة أعلى مؤسسة انتقالية، مؤلفة من نصف الضباط ونصف المدنيين خاضعة للجيش.

‎ومضت ليبراسيون إلى التوضيح إلى أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين كرر في مؤتمر صحافي في نيروبي، التي استهل منها جولته الأفريقية، أنه من الضروري استعادة عملية الانتقال الشرعي التي كانت لها من قبل، مضيفا أنه إذا أعاد الجيش هذا القطار إلى مساره وفعل ما هو ضروري، قد يستأنف المجتمع الدولي دعمه الذي كان قويا للغاية.

‎وتضيف ليبراسيون، أصبح مصير عبد الله حمدوك قضية مركزية في المفاوضات.. فقد رفض رئيس الوزراء عرض البرهان بالعودة إلى موقع رمزي، مع التمتع بحيز مناورة ضيق محدود، عبد الله حمدوك يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. اليوم تستخدم صورته في جميع المظاهرات، ومع ذلك فإن الرجل الاقتصادي البالغ من العمر 64 عامًا ليس بطلاً ثوريًا من حيث المبدأ.

‎كعضو في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا (إثيوبيا)، كان يُنظر إلى عبد الله حمدوك على أنه تكنوقراط فعال، لكنه بدا مملا عندما عاد إلى السودان لقيادة الحكومة الانتقالية في صيف عام 2019. وبعد ذلك بعامين، نجا من محاولة اغتيال في آذار 2020، تقول ليبراسيون.

‎وتضيف: على الرغم من أن السودان ما يزال غارقًا في أزمة اقتصادية ومالية مؤلمة، فقد تمكن من تخفيف حدة العقوبات التي خنقت البلاد لثلاثة عقود، والشروع في إصلاحات طموحة، على الرغم من التعايش غير المريح مع الضباط السودانيين الحريصين على الحفاظ على مصالحهم. وقد أكسب التعنت في مواجهة الجيش عبد الله حمدوك احترام جزء كبير من السودانيين اليوم.

‎وفي محاولة لكبح موجة الاحتجاجات الشعبية، تم اعتقال المئات من النشطاء والمتظاهرين والصحافيين في الأيام الماضية، وبحسب نقابة الأطباء، ذهبت القوات الأمنية إلى حد اعتقال أطباء وجرحى في مستشفيات العاصمة. يبدو أن حملة القمع قد تصاعدت أكثر.