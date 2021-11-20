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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: الفرحة تسود الاوساط الصهيونية بعد قرار بريطانيا تصنيف حماس "منظمة ارهابية"
مراسل العالم: القرار البريطاني يستهدف المقاومة الفلسطينية برمتها وليس حماس بالذات
العميد سريع: سنواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والله على ما نقول شهيد
العميد سريع: القوات المسلحة تؤكد قدرتها على تنفيذ مزيد من العمليات الهجومية ضد العدو السعودي والإماراتي في إطارِ الدفاع المشروع عن الوطن
العميد سريع:قصف أهداف عسكرية مختلفة في مناطق أبها وجيزان ونجران بـ5 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K
العميد سريع: قصف أهداف عسكرية بمطار الملك عبدالله الدولي في جدة ومصافي أرامكو في جدة بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد2
العميد سريع: استهداف قاعدة الملك خالد في الرياض بـ4 طائرات مسيرة من نوع صماد 3 في عملية "توازن الردع الثامنة"
اليمن.. القوات المسلحة تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي
مراسلة العالم: طائرات الاحتلال الاسرائيلي بدون طيار تستهدف نقطة للضبط الميداني شرق البريج وسط قطاع غزة
الأمم المتحدة: مستمرون بالتعامل مع "حماس" رغم قرار بريطانيا تصنيف الحركة "منظمة إرهابية"
العميد سريع: سنواجه التصعيد بالتصعيد حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والله على ما نقول شهيد
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش
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