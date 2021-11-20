30 مرشحا للرئاسة الليبية قبل 48 ساعة من غلق باب الترشح

العالم- ليبيا

وتقدَّم اليوم فقط سبعة مرشحين للمفوضية العليا للانتخابات، عبر مكاتبها الثلاثة في كل من بنغازي وسبها وطرابلس، حتى الآن، وهم: عقيلة صالح، وضو عبدالله بوضاوية، وعلي بشير الزويك، وبشير صالح، ومبروك أبوعميد، وعبدالمجيد سيف النصر، ومحمد الهادي حتواش.

يأتي ذلك قبل نحو 48 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 22 نوفمبر الجاري، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من 8 نوفمبر وحتى 22 من نوفمبر بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.