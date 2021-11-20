السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: القرار البريطاني سيزيد فصائل المقاومة عزيمةً واصرارًا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المدهون: القرار البريطاني ضد حماس هو شكل من اشكال الارهاب

وصول مساعدات إنسانية من بيلاروس الى سوريا

في يوم الطفل العالمي... 'الضمير' تطالب بالإفراج الفوري عن ١٦٠ طفلاً أسيراً في سجون الاحتلال

تصريحات لويد أوستن في المنامة.. عنتريات مدفوعة الثمن

'هنية': قرار بريطانيا عديم الجدوى ولن يؤثر على نضالنا وشعبنا

تصنيف بريطانيا لحماس وتحميلها العواقب