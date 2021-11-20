المدهون: القرار البريطاني ضد حماس هو شكل من اشكال الارهاب

العالم - خاص بالعالم

وقال المدهون في حديث لبرنامجة"البوصلة" على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان بريطانيا قدمت فلسطين كهدية لكيان الاحتلال عبر وعد بلفور، واضاف ان حركة حماس لم تمارس اي فعل خارج الحدود الفلسطينية وكل نشاطنا مكرس ضد الاحتلال في الداخل.

وأكد المدهون ان الارهاب هو الاحتلال وكل ممارسة ودعم للاحتلال هو ايضا اسناد للارهاب الصهيوني، مشيراً الى ان القرار البريطاني ضد حماس هو شكل من اشكال الارهاب.

وأوضح المدهون على ان بريطانيا مازالت تقدم الهدايا لكيان الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني، مشدداً على ان القرار البريطاني لن يصرف حركة حماس عن مواصلة مسارها بالجهاد ضد كيان الاحتلال.

وبين المدهون ان، الشعب الفلسطيني يمارس نضالا قانونيا وشرعيا ضد الاحتلال، موكداُ على ان يجب الإنتصار في المعركة الاعلامية كما حصل في باقي الميادين.

وقال المدهون ان المطلوب في المعركة الاعلامية التحدث للعالم بلغة واضحة ومفهومة وقانونية،والمطلوب هو اسقاط القرار البريطاني حقوقيا وقضائيا ودوليا، ومشيراً الى ان القرار البريطاني يؤكد أن حركة حماس بحاجة الى موقف عربي واسلامي داعم.

واكد المدهون انه يتوجب على البرلمان البريطاني ان يرفض اعتماد هذا القرار المرفوع من الداخلية البريطانية.

واوضح المدهون ان محور المقاومة حقق الكثير من النتائج خلال العقود الماضية على راسها اندحار الاحتلال من جنوب لبنان وغزة، موكداً على ان الرواية الاسرائيلية تتهاوى بينما الرواية الفلسطينية حاضرة في الوجود في ظل تغير القناعات الشعبية في كثير من الدول.

واشار المدهون الى ان هناك معركة معلوماتية وامنية تجري بين الاحتلال ومحور المقاومة.

وقال المدهون الى ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول اخرى هو الرفض القرار البريطاني ضد حماس.

ورأى المدهون ان كيان الاحتلال ومن خلال برنامج بيغاسوس يمارس ابشع الانتهاك للخصوصية ولحقوق الدول عبر سرقة المعلومات.