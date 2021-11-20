الخارجية الايرانية تدين الاعتداء على قنصليتها في هامبورغ

العالم - ايران

وجاء في بيان الخارجية الايرانية: نتوقع من الحكومة الالمانية التحقيق بدقة في الحادث والتصدي الجاد للمتورطين واتخاذ تدابير مؤثرة لعدم تكرار مثل هذه الاعمال.

وبحسب التلفزيون الايراني، فإن شخصين مجهولين قاما بإلقاء زجاجات حارقة على مقر القنصلية الايرانية في هامبورغ، في الثامنة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأفادت بأن الحادث قد خلّف أضرارا في مبنى القنصلية، لكنها أكدت عدم وقوع إصابات بين العاملين فيها.

وفيما أكدت الشرطة الألمانية أنها تقوم بالتحقيق في الحادث وفحص كاميرات المراقبة، فقد اتخذت بعض الإجراءات، منها أنها أوقفت مترو الأنفاق، واحتجزت اثنين يحملان الجنسية الرومانية، لكنها سرعان ما أطلقت سراحهما.

يتبع..