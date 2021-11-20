السيد الصدر يصدر 3 توجيهات لأعضاء الكتلة الصدرية

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وذكرت الكتلة الصدرية في بيان، أنه "تم اليوم السبت المصادف 21-11-2021 عقد اجتماع لأعضاء الكتلة الصدرية في (الحنانة) بالنجف الأشرف، وقد نقل رئيس الكتلة الصدرية توجيهات وتعليمات السيد القائد".

وأضاف البيان، أن "من أهم التوجيهات: على الجميع تحمل المسؤولية من اجل العراق والحفاظ على سيادته وهيبته، العمل والمثابرة من اجل تقديم الخدمات الى الموطن العراقي وتوفير الحياة الكريمة له، التكاتف والتعاون مع اعضاء الكتل الفائزة التي تمتلك الروح الوطينة في عموم العراق من اجل تقديم الخدمات على مستوى كل محافظة ومستحقاتها".

ولفت إلى أن "الاجتماع استعرض مجريات الوضع الراهن وآلية العمل وكيفية التعامل معه".