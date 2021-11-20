السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو بهيئة كبار علماء الازهر: 'المسجد النبوي أفضل من الكعبة والعرش والكرسي'

عضو بهيئة كبار علماء الازهر: 'المسجد النبوي أفضل من الكعبة والعرش والكرسي'
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قال علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، إن "المسجد النبوي الشريف أفضل بقعة على وجه الأرض، بل هو أفضل مكان في الوجود"، بحسب تعبيره.

العالم-مصر

وعلل مفتي مصر السابق ما قاله، بأن "المسجد النبوي الآن يحتوي على القبر الشريف الذي يضم الجسد الطاهر للنبي محمد، مضيفا أن المكان الذي يضم جسد أعظم المخلوقات هو أفضل الأماكن على الإطلاق".

وأشار علي جمعة إلى "قول علماء الدين إن المسجد النبوي هو أفضل بقاع الأرض حتى المسجد الحرام، وحتى الكعبة المشرفة، وإنه أفضل من السماوات حتى العرش والكرسي"، بحسب تعبيره.

وقال جمعة: "هو أفضل البقاع، وهو ثاني مسجد الحرمين الشريفين، اختار موقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المدينة مهاجرا، وشارك في بنائه بيديه الشريفتين مع أصحابه رضوان الله عليهم، وصار مقر قيادته".

وأضاف: "ومنذ ذلك التاريخ وهو يؤدي رسالته موقعا متميزا للعبادة، ومدرسة للعلم والمعرفة ومنطلقا للدعوة".

روابط ذات صلة

مصر.. إدراج أبو الفتوح وعبدالفتاح و25 آخرين بقوائم "الإرهاب"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العمق السعودي في مرمى النيران الليمنية.. والبوليساريو والمغرب

دعوات لمظاهرات مليونية الأحد في السودان

بالفيديو.. أزمه الإنتخابات العراقية مرحلة جديدة من السجال والتعقيد

حظر حركة حماس..خدمة بريطانية لكيان الإحتلال  

باكستان.. حريق يلتهم 100 كوخ في مدينة كراتشي

أبو معمر: بدؤوا بصفقة القرن ومسلسل التطبيع والآن القرار البريطاني