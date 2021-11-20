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تيار الحكمة الوطني في العراق: لن نشارك في الحكومة المقبلة اذا لم تعد مقاعدنا التي"سرقت" ونمتلك مصاديق وادلة على ذلك تم تقديمها للقضاء

السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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تيار الحكمة: لن نشارك في الحكومة المقبلة

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