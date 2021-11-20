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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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تيار الحكمة الوطني في العراق: لن نشارك في الحكومة المقبلة اذا لم تعد مقاعدنا التي"سرقت" ونمتلك مصاديق وادلة على ذلك تم تقديمها للقضاء
الخارجية الايرانية: نتوقع من الحكومة الالمانية التحقيق بدقة في الحادث والتصدي الجاد للمتورطين واتخاذ تدابير مؤثرة لعدم تكرار مثل هذه الاعمال
الخارجية الايرانية تدين الاعتداء على قنصليتها في هامبورغ وتدعو المانيا لتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواقع الدبلوماسية في اطار معاهدة فيينا
الخارجية الايرانية تدين الاعتداء على قنصليتها في هامبورغ وتدعو المانيا لتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواقع الدبلوماسية في اطار معاهدة فيينا
حزب الله: القرار البريطاني سيزيد فصائل المقاومة عزيمةً واصرارًا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير
حزب الله: القرار البريطاني سيزيد فصائل المقاومة عزيمةً واصرارًا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير
حزب الله يدعو الحكومة البريطانية الى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم ضد حركة حماس
حزب الله: القرار استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام الى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والارهاب
حزب الله يدين بشدة قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس تنظيمًا ارهابياً ويعتبره قرارًا خاطئاً وظالماً
اسماعيل هنية: حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع لقرار لندن ضد حماس كاذبة
تيار الحكمة الوطني في العراق: لن نشارك في الحكومة المقبلة اذا لم تعد مقاعدنا التي"سرقت" ونمتلك مصاديق وادلة على ذلك تم تقديمها للقضاء
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش
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