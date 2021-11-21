مواقع التواصل ضد قرار لندن اعتبار حماس منظمة ارهابية

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من جهة اخری اعلن جهاز الامن العام في الكيان الاسرائيلي الشاباك القاء القبض على شخص يعمل في منزل وزير الحرب بيني غانتس بتهمة التجسس عليه لصالح ايران كما قال الشاباك. الشخص الذي يدعى عمري غورين غوروشوفسكي التقط صورا من داخل منزل غانتس وارسلها الى مجموعة تسمى الظل الاسود والتي هي مجموعة قراصنة الكترونيين، ولها علاقة بمجموعة عصا موسى التي تعمل في القرصنة ايضا ويقول الاحتلال انها تابعة لايران.

اما في السعودية فتعرض مطار أبها الی ضربات من الجيش واللجان الشعبية في اليمن. المطار الذي استُهْدِفَ سابقا تم استهدافُهُ في الايام الاخيرة حيث اعلن الاعلام السعودي عن احباط هجوم على المطار. لتأتي الضربة التالية مع اعلان استهداف مقر اقامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم التي يروج لها ضمن رؤية عشرين ثلاثين. هذا القصف يعقب اخبارا عن نشر منظومة صواريخ باتريوت في البلاد.

وأيضاً في السعودية، انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصرفات امام الحرم المكي السابق عادل الكلباني. هذه المرة الكلباني تحول من داعية اسلامي الى ممثل كومبارس في فيديو دعائي لهيئة الترفيه التي يرأسها صديق ولي العهد تركي ال الشيخ.

اما مدينة اصفهان الايرانية، التي يقال عنها انها نصف العالم، شهدت تظاهرة احتجاجية تطالب بحل مشكلة شح المياه في المدينة. وأصدر النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر امرا خاصاً لوزيري الطاقة والجهاد الزراعي بمعالجة المشكلة في اسرع وقت وبشكل جذري.