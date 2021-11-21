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مرشح جديد بارز لرئاسة الحكومة في السودان

مرشح جديد بارز لرئاسة الحكومة في السودان
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "اليوم التالي" السوادنية، عن أن الخبير الاقتصادي والأكاديمي أرباب إسماعيل، يعد من أقوى المرشحين لرئاسة الوزراء حال تمسك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بموقفه الرافض للعودة إلى المنصب مجددا.

العالم - السودان

ولم يعلن بعد المكون العسكري في السودان الذي استولى على الحكم، الشخصية التي سترأس مجلس الوزراء الجديد الذي سيخلف عبد الله حمدوك بعد الإطاحة به، لكنه تعهد بالإعلان عنها قريبا، في وقت عرض فيه على الأخير أن يترأس الحكومة الجديدة إلا أنه يرفض ذلك.

وأرباب إسماعيل من ولاية جنوب كردفان، ويعمل أستاذا بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم، إلى جانب أنه خبير في الأمم المتحدة في الإحصاء السكاني، ويحسب على الشخصيات المستقلة.

ونقلت الصحف والمواقع السودانية، عن "اليوم التالي" خبرها بشكل واسع.

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه نشطاء إلى تنظيم مليونية الأحد ضد المكون العسكري الذي استحوذ على السلطات.

وتتواصل المظاهرات المناهضة للانقلاب بالسودان، إذ أنه يستعد لخروج مظاهرات جديدة اليوم الأحد للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، بينما شهد عدد من أحياء العاصمة الخرطوم،يوم أمس، تحركات منددة بالعنف ضد المحتجين ومطالبة بالحكم المدني.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ قرارات قائد الجيش الأخيرة إلى 40 قتيلا، منهم 16 شخصا سقطوا خلال مواكب 17 تشرين الثاني/ نوفمبر "الأكثر دموية".

وفي 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.

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