دمشق تحتضن مؤتمر الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية

العالم-سوريا

وأشار إلى أن المؤتمر سينطلق تحت عنوان "الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية ودوره في إحداث نقلة نوعية"، مؤكدا أنه "أول مؤتمر تنظمه الاتحادات العربية في دمشق منذ سنوات".

وأوضح الحمو، أن "المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية للصناعات الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات والمقاييس والمعايرة، فرصة للتشاور وتبادل الخبرات بين أصحاب القرار والخبرات في قطاع المدن والمناطق الصناعية"، مؤكدا أن "المؤتمر وسيلة لطرح آخر التطورات في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول العربية".

وأضاف أن "المؤتمر فرصة مهمة للجهات العامة والخاصة في سوريا لعرض الفرص الاستثمارية المتوافرة"، لافتا إلى أنه "سيتخلل أعمال المؤتمر بعض اللقاءات الرسمية الحكومية ولقاءات مع رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة وعرض لفرص الاستثمار على الأراضي السورية في مرحلة إعادة الإعمار إضافة إلى الفرص المتاحة في المدن الصناعية السورية".

ويهدف المؤتمر حسب الحمو "لتشجيع الاستثمارات في قطاع المدن والمناطق الصناعية العربية من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة وحوافز الاستثمار الممنوحة من إدارات المدن في الدول العربية وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في المشاريع المدروسة والمخطط إقامتها في المدن والمناطق الصناعية العربية وخصوصا عبر عرض المشاريع العربية المشتركة التي تخدم الاقتصاد العربي".

والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، منظمة عربية تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وتأسس عام 2009، ويعنى بشؤون الصناعيين والمستثمرين والتجار والخدمات والعاملين والجهات العاملة في نطاق المدن والمناطق الصناعية العربية.

المصدر: سانا