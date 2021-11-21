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توتر في علاقات دبلوماسية بين الصين مع ليتوانيا..والسبب تايوان!

توتر في علاقات دبلوماسية بين الصين مع ليتوانيا..والسبب تايوان!
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

خفضت الصين رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأحد، احتجاجا على فتح تايوان سفارة بحكم الأمر الواقع في فيلنيوس.

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة الصينية "خفضت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من أجل حماية سيادتها والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".

وأضافت أن "الحكومة الليتوانية يجب أن تتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك"، معتبرة أنّ ما أقدمت عليه شكّل "سابقة سيئة على الساحة الدولية".

وقالت بكين إن ليتوانيا "تخلّت عن الالتزام السياسي الذي قطعته عند إقامة علاقات دبلوماسية" مع الصين، في إشارة إلى "سياسة الصين الواحدة".

كانت الصين انتقدت الجمعة أيضا فتح سفارة تايوانية بحكم الأمر الواقع في ليتوانيا ووصفت الإجراء بأنه "خطوة فاضحة"، مشددة على أن أي تحرك يسعى إلى دعم استقلال تايوان "محكوم عليه بالفشل".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين". وأضافت "نطالب الجانب الليتواني بتصحيح قراره الخاطئ على الفور".

وأعلنت تايبيه يوم الخميس أنها فتحت مكتبًا رسميًا في فيلنيوس مستخدمة اسم تايوان، في خطوة دبلوماسية مهمة تحدّت حملة الضغوط التي تمارسها بكين.

وجاء في البيان الصادر عن بكين الجمعة أن "الحكومة الليتوانية وافقت على فتح ما يسمى بمكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا ضاربةً عرض الحائط المعارضة القوية والثني المتكرر من جانب الصين".

وتابع البيان "تعرب الحكومة الصينية عن احتجاجها الشديد ورفضها الثابت لهذه الخطوة الفاضحة".

وشدد البيان على أن "الجانب الليتواني سيتحمل مسؤولية كل العواقب المترتبة على ذلك".

ترفض الصين أي استخدام لاسم "تايوان" يُضفي شرعيّة دوليّة على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتوعدت بالاستيلاء عليها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.

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