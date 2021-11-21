الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

احباط هجوم سيبراني على شركة طيران 'ماهان' الايرانية

احباط هجوم سيبراني على شركة طيران 'ماهان' الايرانية
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

تعرضت شركة طيران "ماهان" الايرانية لهجوم سيبراني صباح اليوم الاحد، وقد تم صد هذا الهجوم واحباطه، وسيتم تنفيذ الرحلات الجوية حسب موعدها المقرر.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بشركة ماهان في بيان: عقب أنباء الهجوم السيبراني على أنظمة ماهان إيرلاينز ، أفادت التقارير أنه بسبب مكانة شركة "ماهان" في صناعة الطيران بالبلاد، فقد تم تنفيذ مثل هذه الهجمات ضد هذه الشركة مرات عديدة وفي أوقات مختلفة، للاضرار بأدائها.

واضاف البيان: يعتبر هذا أمرًا طبيعيًا وقد تصرف فريق ماهان للأمن السيبراني دائمًا بذكاء وفي الوقت المناسب وأحبط هذه الهجمات.

واختتم بيان شركة ماهان: ‌نعلن أن جميع رحلات ماهان ستكون في الموعد المحدد، وطبعا في حالة حدوث تغيير في مواعيد الرحلات فسيتم إبلاغ جميع الركاب مسبقا.

روابط ذات صلة

عودة جميع محطات الوقود في ايران للخدمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عودة عبد الله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء في السودان

إنستغرام تضيف ميزتين إحداهما 'هزة غضب'

ماذا دار في لقاء وزيري خارجية العراق والاردن على هامش حوار المنامة؟

زيادة طاقة شحن مكثفات الغاز بحقل بارس الجنوبي

تصاعد هجرة اللبنانيين غير الشرعية باتجاه أوروبا

انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين في البلاد للاقتراع