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قوات الاحتلال تغلق أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة بعد عملية إطلاق النار قرب باب السلسلة

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

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