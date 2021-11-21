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قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية: القوات الأميركية تلقت 9 صفعات بمياه الخليج الفارسي ردا على استشهاد 9 من قواتنا في المواجهات المباشرة معها

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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