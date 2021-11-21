8 أطعمة مغذية تجعلك تشعر بالدفء فى الجو البارد.. منها قرع العسل والبطاطا

العالم - صحة

يمكن أن تساعد الأطعمة التي تستغرق وقتا أطول للهضم في رفع درجة حرارة جسمك وتجعلك تشعر بالدفء، والمصطلح الطبي لهذه العملية هو التوليد الحراري، وهي عملية إنتاج الجسم للحرارة الناتجة عن استقلاب الطعام.

ابحث عن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات العديد من هذه الأطعمة أكثر تعقيدا وتستغرق وقتا أطول للهضم.

تناول الموز

يحتوي الموز على الكثير من فيتامين ب والمغنيسيوم ، وهما عنصران مهمان لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل صحيح.

تساعد هذه الغدد في تنظيم درجة حرارة الجسم يمكن للموز أيضا أن يعزز مزاجك ويحافظ على ذاكرتك ، من بين الفوائد الصحية الأخرى.

اشرب شاي الزنجبيل

يمكن أن يجعلك شاي الزنجبيل الساخن تشعر بالدفء في يوم بارد من المعروف أن الزنجبيل مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويمكن أن يحفز توليد الحرارة كما أنه معرق ، مما يعني أنه سيساعد جسمك على الدفء من الداخل إلى الخارج الحفاظ على دفئك هو واحد فقط من العديد من الفوائد الصحية لشرب شاي الزنجبيل.

أكل الشوفان

ابدأ يومك بوجبة إفطار ساخنة من الشوفان الشوفان مصدر كبير للحبوب الكاملة والألياف. يمكن للألياف أن تحسن نسبة الكوليسترول لديك وتجعلك تشعر بالشبع بالإضافة إلى إبقائك ممتلئا ودافئا، فإن الشوفان مليء بالعناصر الغذائية الأخرى.

اشرب القهوة

من فوائد شرب القهوة الكافيين يزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي ، مما قد يرفع درجة حرارة الجسم. يمكن أن تكون القهوة المثلجة أفضل لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين. ومع ذلك ، إذا لم تتمكن من التخلي عن فنجان القهوة الدافئ بين يديك، فستظل تحصل على فوائد فنجان القهوة الساخن.

أكل اللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر والضأن، مصدرا جيدا للحديد والحديد معدن مهم للمساعدة في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الحديد برودة اليدين والقدمين أو يشعرون بالتعب بسهولة.

يمكن أن يوفر تناول اللحوم الحمراء أيضا فيتامين ب 12 ، الذي يساهم في صحة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة.

تناول البطاطا الحلوة

تحتاج البطاطا الحلوة والخضروات الجذرية الأخرى إلى مزيد من الطاقة للتحرك خلال عملية الهضم ، مما يرفع درجة حرارة الجسم.

و تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم ، ويمكن أن تضيف الألياف والمواد المغذية الأخرى إلى وجبة شتوية دافئة وتظهر الأبحاث أن البطاطا الحلوة مفيدة أيضا لصحة العين.

أكل قرع العسل

قرع العسل هو وسيلة مغذية لجعل جسمك دافئا في يوم بارد، قرع العسل مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى.

اشرب ماء

طريقة بسيطة لمساعدة جسمك على البقاء دافئا هذا الشتاء هي شرب الماء، حيث يحافظ الماء على أداء جسمك في أفضل حالاته ويساعد في تنظيم درجة الحرارة الداخلية يتسبب الجفاف في انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية.