دور الدول الصديقة في ضبط سقف الاعتراضات في العراق

العالم - خاص بالعالم

وقال شقير في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان الانتخابات التشريعية ونتائجها، أحدثت صدعاً وانقساماً في العراق بين مؤيد للنتائج ورافض لها.

وأكد ان العراق، لايزال يعيش دوامة نتائج هذه الانتخابات حيث يعتبر مؤيدوها انها انتخابات واقعية تعبر عن المزاج العراقي ويعتبر المعترضون علی نتائجها انهم لم ينالوا ما يستحقونه.

وأوضح ان المعترضين لجأوا الی القضاء وقدموا مستندات تؤكد حصول الكثير من عمليات خلل و تزوير في الانتخابات و في جانب اخر، استمرت التظاهرات السلمية ضد النتائج.

وأكد شقير وجود الكثير من المبادرات لحل هذه المعضلة مبيناً ان تدخل الدول الصديقة للعراق كالجمهورية الاسلامية أدی الی ضبط سقف الاعتراضات علی نتائج الانتخابات.

وقال شقير عندما يتقدم المعترضون الی الهيئة القضائية، هذا يثبت انه ممكن ان تنصف الهيئة القضائية هؤلاء وسلمية التظاهرات أيضاً تثبت ان المعترضين يتأملون خيراً.

وأكد ان الحلول والمبادرات التي تطرح حول هذا الموضوع، تأتي بهدف تدوير الزوايا لامكانية ان يقطع العراق هذه المرحلة.