إصابات في بوركينا فاسو إثر تظاهرات ضد مرور رتل عسكري فرنسي

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حيث يعارض متظاهرون منذ يوم الخميس مرور رتل لوجستي كبير للجيش الفرنسي نحو النيجر المجاورة.، وفق ما أفادت مصادر محلية وصحية.

وقال مصدر محلي في كايا: "هذا الصباح تصاعد التوتر بين المتظاهرين وقوات الجيش الفرنسي التي أمضت الليل في منطقة خالية ومع محاولة المتظاهرين الاقتراب منها أطلقت القوات طلقات تحذيرية"، مشيراً إلى وقوع "إصابات بطلقات نارية".

وأوضح مصدر صحي أن "أربعة أشخاص أصيبوا بالرصاص تم استقبالهم في اقسام الطوارئ بالمركز الصحي الإقليمي في كايا"، مبيناً أن "حياة المرضى ليست بخطر".